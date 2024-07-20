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Власти Киргизии раскритиковали Канделаки за высказывание о России

Власти Киргизии раскритиковали Канделаки за высказывание о русофобии

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Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Власти Киргизии раскритиковали телеведущую Тину Канделаки за высказывание о русофобии со стороны руководства страны в связи со сносом музея боевой славы имени генерала Панфилова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Правительство страны обратилось к медийным персонам с просьбой не провоцировать ухудшение отношений между странами.

«Высказывания публичных персон, которые могут внести разлад, неприемлемы и противоречат духу взаимопонимания и уважения, лежащему в основе наших отношений», — сказал глава пресс-службы президента Киргизии Дайырбек Орунбеков.

Он подчеркнул, что Киргизия — это многонациональная страна, где русский язык считается официальным, а русская культура является неотъемлемой частью истории и жизни граждан. Орунбеков отметил, что высказывания о русофобии среди властей вредит отношениям РФ и Киргизии и играет на руку тем, кто хочет подорвать стратегическое партнерство и союзничество между двумя государствами.

19 июля Тина Канделаки обвинила власти Киргизии в русофобии. Поводом для ее заявления стал снос в центре Бишкека музея защищавшей Москву Панфиловской дивизии, который был признан памятником архитектуры республиканского значения. По мнению телеведущей, его можно было спасти.

Ранее политолог назвал причины, по которым Польша ведет русофобскую политику.

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