Захарова прокомментировала военную активность НАТО на севере Норвегии

Военная активность НАТО на севере Норвегии будет способствовать эскалации напряженности в регионе. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.

«Милитаризация норвежского севера не приведет к повышению его безопасности, а будет иметь ровно противоположный эффект», — пояснила Захарова.

По ее словам, постепенное превращение регионов, прилегающих к российско-норвежской границе, в хорошо вооруженный и укрепленный форпост североатлантического альянса делается под аккомпанемент заверений Осло в заинтересованности в поддержании региональной стабильности.

«Россия не угрожает Норвегии. Уверены, что жители приграничного Восточного Финнмарка, который без малого 80 лет назад освободила от немецко-фашистских захватчиков Красная Армия, осознают это как никто другой», — отметила официальный представитель МИД РФ.

12 июля сообщалось, что в МИД РФ пригрозили Норвегии ответом за санкции против российских рыбаков. Захарова отметила, что новые ограничения наносят ущерб сотрудничеству двух стран и вредят сохранению рыбных запасов, представляющих для Норвегии «фундаментальный интерес».

Ранее МИД России отреагировал на отказ Чехии признавать паспорта РФ.