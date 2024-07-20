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Стрелявший в Трампа хотел устроить бойню

WSJ: стрелявший в Трампа Крукс планировал устроить бойню на митинге

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Aaron Josefczyk/Reuters

Томас Мэтью Крукс, который стрелял в бывшего президента США Дональда Трампа на предвыборном митинге 13 июля, планировал устроить бойню при помощи самодельных бомб. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным газеты, в течение нескольких месяцев молодой человек получал на свой домашний адрес посылки с опасными материалами. Он также следил за датами предвыборных выступлений Трампа. На месте преступления силовики обнаружили две самодельные бомбы с дистанционным взрывателем, бронежилет и 3 магазина с 30 патронами.

Кроме того, Крукс искал в интернете сведения о съезде Демократической партии в августе текущего года и действующем президенте США Джо Байдене.

Следователям предстоит выяснить, какой идеологии придерживался Крукс, если таковая вообще имела место, пишет WSJ.

13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение во время митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее хирург рассказал о последствиях для Трампа после попытки покушения в Пенсильвании.

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