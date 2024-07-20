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Сенатор Джей Ди Вэнс заблокировал утверждение 30 послов после вопросов о геях и лесбиянках

WP: сенатор Вэнс выяснял у дипломатов их отношение к правам меньшинств

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United States Congress

Сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс, недавно выдвинутый в президентской гонке на пост вице-президента США, заблокировал в Сенате утверждение более 30 американских послов после выяснения их взглядов на гендерно-нейтральную тематику и права сексуальных меньшинств. Об этом пишет The Washington Post.

Вместо простого утверждения списком Сенату придется перейти к индивидуальному голосованию по каждой кандидатуре, что занимает существенно больше времени.

В руки журналистов The Washington Post попал используемый Вэнсом вопросник по актуальным социальным вопросам, касающимся прав геев и лесбиянок, гендерной тематики и практики найма на должности с учетом национальности, цвета кожи и сексуальной ориентации.

В частности, потенциальных послов спрашивали, хотели бы они увеличить количество «гендерно нейтральных ванных комнат» в посольствах США, увеличить ресурсы для «помощи при гендерной дисфории и гендерном переходе» (то есть помощи людям, решившим сменить свой пол. — «Газета.Ru) и поднять «флаг прогресса» во время «региональных торжеств гордости».

В своих пояснениях к анкете Вэнс написал, что многие страны, с которыми США стремятся строить прочные отношения, придерживаются традиционных христианских, еврейских, мусульманских или индуистских моральных ценностей, что идет в противоречие с вышеозначенными постулатами.

«Карьерных дипломатов анкета заставила танцевать сложный танец, поскольку они пытались успокоить сенатора, не противореча утверждению президента Байдена о том, что права сексуальных меньшинств являются «правами человека», — пишет The Washington Post.

В итоге Вэнс стал объектом критики либерального движения в США — что, однако, не мешает его политической карьере.

20 июля сообщалось, что полиция арестовала в штате Флорида американца, угрожавшего экс-президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, сенатору от Огайо Джею Ди Вэнсу и их семьям расправой.

Ранее стало известно, что Илон Маск призывал Трампа выбрать Вэнса своим вице-президентом.

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