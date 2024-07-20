Матвиенко могут выдвинуть на пост спикера Совфеда в сентябре

Валентина Матвиенко может быть официально выдвинута на пост председателя Совета Федерации на новый срок во время первого пленарного заседания осенней сессии верхней палаты парламента 25 сентября. Об этом ТАСС сообщил источник в Совфеде.

Он отметил, что вопрос об избрании председателя палаты включат в повестку первого заседания.

«Тогда же на заседании кандидатура Матвиенко будет, как мы предполагаем, выдвинута на этот пост», — сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что нельзя исключать возможность выдвижения или самовыдвижения других кандидатов.

Матвиенко будет выполнять обязанности и сенатора, и председателя верхней палаты до момента подтверждения ее полномочий.

Регламент Совета Федерации требует переизбрания председателя палаты в случае проведения выборов губернатора в его регионе. Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. В случае переизбрания Александра Беглова губернатором Матвиенко нужно будет снова пройти через процедуру делегирования в верхнюю палату. До этого Беглов принес в городскую избирательную комиссию документы на регистрацию, к которым приложил необходимое количество подписей муниципальных депутатов. Кандидаты в сенаторы, в том числе Матвиенко, были указаны в документах.

До этого общественники заявили о необходимости тщательно следить за выборами в сентябре.

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