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Гладков на больничном проведет совещание по ограничению доступа в 14 населенных пунктов

Гладков во время больничного проведет совещание о готовности ограничения въезда

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Антон Вергун/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время своего больничного намерен провести 20 июля совещание, на котором будет обсуждаться готовность к введению ограничений доступа в 14 населенных пунктов региона. Об этом глава области сообщил в своем Telegram-канале.

«После больницы заеду, проведу совещание по готовности к ограничению доступа в 14 населенных пунктах», — сказал он в видеообращении.

По словам Гладкова, с 23 июля в 14 населенных пунктах пяти приграничных муниципалитетов, где складывается очень сложная оперативная обстановка, ограничат въезд. На въездах установят контрольно-пропускные пункты, которые будут охранять силовые структуры. Въезд общественного транспорта, в том числе такси, будет запрещен. Попасть в эти населенные пункты смогут только мужчины по специальным разрешениям, но нужно соблюдать жесткие требования — находиться в бронированном автомобиле, в бронежилете и каске, в сопровождении военных.

16 июля Гладков заявил, что чувствует себя «не очень хорошо», поэтому уходит на больничный, чтобы «немного отлежаться». Губернатор отметил, что он поправит здоровье и вернется к работе 22 июля.

Ранее в России подсчитали число россиян, которые переносят болезнь на ногах ради зарплаты.

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