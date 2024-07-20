Политолог рассказал, когда состоятся реальные переговоры по Украине

Реальные переговоры по Украине станут возможны после кризисной ситуации, грозящей скатыванием к глобальному конфликту. Об этом заявил политолог, директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий, пишет РИА Новости.

«При текущем статус-кво никакие переговоры невозможны, тем более они невозможны с Зеленским и его окружением. <...> Никто с нами договариваться всерьез, учитывая наши интересы, не собирается», — отметил он.

Для того, чтобы страны Запада были готовы начать вести переговоры на Украине, необходима встряска, которую невозможно создать искусственно, уверен Бедрицкий. В любом случае, говорить об этом рано до возможной смены элит в США этой осенью.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что президентские выборы в США — это переломный момент в плане урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Венгрия предложила себя в качестве посредника урегулирования конфликта Украины и России.