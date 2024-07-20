Жена Байдена проведет в Париже сбор средств для избирательной кампании мужа

Первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден проведет в Париже мероприятие по сбору средств на избирательную кампанию своего мужа. Об этом пишет CNN.

«Мероприятие проведут бывший посол США в ЕС Тони Гарднер, Белинда де Годемар и Лорна Джонсон. Стоимость билетов составляет от 500 до 25 000 долларов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что жена президента прибудет в Париж в конце июля, чтобы представлять делегацию США на церемонии открытия летних Олимпийских игр.

Недавно миллиардер Майкл Мориц, один из крупнейших спонсоров Демократической партии, призвал действующего президента США Джо Байдена сняться с выборов.

Его отказ от участия в выборах поддерживают уже две трети демократов, однако руководство партии пока остается на стороне действующего президента США. Почему демократы не могут бросить Байдена и откажется ли он от борьбы за власть — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что семья Байдена обсуждает возможный план по его отказу от участия в выборах.