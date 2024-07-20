Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились подробности о подготовке покушения на Трампа

WSJ: стрелявший в Трампа Крукс за несколько часов до покушения использовал дрон

close
100%
AP

Томас Мэтью Крукс, который стрелял в бывшего президента США Дональда Трампа на предвыборном митинге 13 июля, за несколько часов до покушения запустил беспилотный летательный аппарат над местом проведения мероприятия. Об этом сообщает The Wall Street Journal и NBC со ссылкой на источники.

По данным СМИ, злоумышленник использовал дрон с камерой от китайской компании DJI, благодаря которому, предположительно, смог спланировать покушение на политика. Крукс мог запускать устройство над площадкой — выставочным комплексом Butler Farm Show в городе Батлер.

Вскоре после того, как стало известно о месте и времени проведения митинга Трампа, Крукс зарегистрировался на мероприятие и несколько дней спустя прибыл в комплекс с целью все осмотреть. Помимо дрона, у стрелка была взрывчатка, которую позже обнаружили в его автомобиле, припаркованном недалеко от места покушения, и бронежилет, пишет WSJ.

Кроме того, известно, что в последние месяцы Крукс по почте получил несколько посылок с пометкой «опасные материалы». Молодой человек искал в интернете даты митингов экс-президента, а также сведения о съезде Демократической партии в августе текущего года и действующем президенте США Джо Байдене.

13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение во время митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее хирург рассказал о последствиях для Трампа после попытки покушения в Пенсильвании.

Все новости на тему:
Покушение на Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами