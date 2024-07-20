Еще один крупный спонсор Демократической партии обратился к Байдену

Миллиардер Майкл Мориц, один из крупнейших спонсоров Демократической партии, призвал действующего президента США Джо Байдена сняться с выборов, передает издание The New York Times.

По его словам, у главы Белого дома есть выбор — «тщеславие или добродетель».

«Он может либо обречь страну на темные и жестокие времена, либо прислушаться к голосу Отца Времени. Время истекло», — написал миллиардер.

По информации издания, в 2024 году Мориц выделил $7,8 млн на поддержку Байдена и борьбу против Дональда Трампа. Отмечается, что теперь его пожертвования приостановлены.

Заболевший COVID-19 Джо Байден сталкивается с растущим давлением своих коллег по Демократической партии, требующих его выхода из президентской гонки. По данным СМИ, политик может объявить о снятии своей кандидатуры уже в ближайшие выходные.

Его отказ от участия в выборах поддерживают уже две трети демократов, однако руководство партии пока остается на стороне действующего президента США. Почему демократы не могут бросить Байдена и откажется ли он от борьбы за власть — в материале «Газеты.Ru».

Ранее спонсор подготовил речь об отставке для Байдена.