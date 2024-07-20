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Частные авиаперевозчики Афганистана заинтересованы в прямых полетах в Россию

Посол в Кабуле: авиаперевозчики Афганистана заинтересованы в прямых полетах в РФ

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Shutterstock

Частные перевозчики Афганистана проявляют большой интерес к запуску прямых рейсов в Россию. Об этом сообщил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов во время интервью ТАСС.

«Интерес к запуску рейсов проявляет частный афганский авиаперевозчик - «КамЭйр»», — рассказал дипломат.

Посол добавил, что в случае, если перевозчикам понадобится какая-либо помощь, то Россия ее окажет.

Жирнов добавил, что Россия является одной из тех немногих стран, у которой есть прямое регулярное авиасообщение с Афганистаном. Посол отметил, что раз в неделю из Кабула в «Шереметьево» и обратно осуществляет перелет афганская госкомпания «Ариана».

В июне президент Российского союза туриндустрии, директор Ассоциации туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко сообщил, что в текущем году российским туристам будут доступны прямые рейсы в новые направления. Планируется, что число стран, куда можно долететь из России напрямую, может увеличиться до 50 вместо текущих 44. Он также рассказал, что растет интерес иностранных авиакомпаний к полетам в РФ.

Ранее стало известно, в какие города России стало дешевле летать.

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