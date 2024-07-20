На Украине опровергли информацию, что убийцу Фарион задержали

На данный момент о стрелявшем по бывшему нардепу Верховной рады Украины Ирине Фарион ничего неизвестно. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

Как заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, его поиски продолжаются. Таким образом он опроверг информацию о том, что стрелка уже якобы задержали.

До этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что убийство Фарион является провокацией и вызовом правоохранительной системе, демократии и стабильности в стране. Он отметил, что все обстоятельства произошедшего должны быть оперативно расследованы, а результаты расследования — открыты для общественности.

19 июля во Львове совершено покушение на Ирину Фарион: женщине выстрелили в область виска около ее дома, врачи не смогли ее спасти. Фарион известна своими жесткими высказываниями о России и русском языке.

В ноябре прошлого года она поссорилась с бойцами «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России)* после того, как заявила, что не воспринимает русскоязычных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не считает их украинцами. Экс-командир батальона Максим Жорин пригрозил ей «побратимами из Львова». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский отреагировал на покушение на Фарион.