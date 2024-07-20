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Кличко назвал убийство Фарион провокацией

Мэр Киева Кличко назвал убийство Фарион провокацией и вызовом демократии

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Christian Liewig/ABACAPRESS.COM/Reuters

Убийство бывшего нардепа Верховной рады Украины Ирины Фарион является провокацией. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, насилие — это не метод борьбы с оппонентами и теми, кто мыслит иначе. Убийство Фарион — провокация и вызов правоохранительной системе, демократии и стабильности в стране, добавил мэр.

Кличко отметил, что все обстоятельства произошедшего должны быть оперативно расследованы, а результаты расследования — открыты для общественности.

19 июля во Львове совершено покушение на Ирину Фарион: женщине выстрелили в область виска около ее дома, врачи не смогли ее спасти. Фарион известна своими жесткими высказываниями о России и русском языке.

В ноябре прошлого года она поссорилась с бойцами «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России)* после того, как заявила, что не воспринимает русскоязычных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не считает их украинцами. Экс-командир батальона Максим Жорин пригрозил ей «побратимами из Львова». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский отреагировал на покушение на Фарион.

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