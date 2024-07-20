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Посол в Афганистане рассказал о процессе признания талибов

Посол заявил, что Россия будет исходить из своих интересов в признании талибов

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Ali Khara/Reuters

Россия будет исходить из своих интересов в признании талибов (организация запрещена в России) и исключения «Талибана» из списков террористических организаций. Об этом ТАСС заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.

«Далеко не во всех странах региона движение талибов находится в террористических списках. В любом случае, каждое государство исходит из собственных мотивов и специфики своих отношений с Афганистаном», — заявил Жирнов.

В мае этого года спецпредставитель по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что российские Министерства иностранных дел и юстиции доложили президенту России Владимиру Путину, что «Талибан» можно вычеркнуть из перечня запрещенных организаций.

До этого Замир Кабулов заявил, что процесс исключения движения «Талибан» из списка запрещенных организаций в России идет успешно.

«Талибан» захватил власть в Афганистане в ходе вооруженной борьбы против поддерживаемого Западом правительства Ашрафа Гани в августе 2021 года.

Ранее МИД России назвал условие для вступления Афганистана в ШОС.

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