Российские партнеры из стран глобального Юга понимают цели и задачи специальной военной операции на Украине. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в статье для международного Шиллеровского института, выдержки из которой публикует Telegram-канал посольства.

«Яркий тому пример — несогласие наших партнеров из стран глобального Юга с западными трактовками ситуации на Украине, понимание целей и задач специальной военной операции», — заявил посол.

Дипломат добавил, что также существует поддержка российской инициативы об учреждении международного антинеоколониального движения «За свободу наций!». Антонов отметил, что она действует в рамках «искоренения современных практик эксплуатации и гегемонизма».

Антонов подчеркнул, что большинство стран глобального Юга выражают «решительный настрой в борьбе за формирование равноправного и взаимоуважительного диалога».

До этого в Кремле рассказали, что западные страны пытаются помешать контактам зарубежных представителей с Россией, однако государства глобального Юга продолжают стремиться к развитию отношений.

Ранее в Кремле оценили планы Запада по изоляции России.