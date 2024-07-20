Трамп рассказал о телефоном разговоре с Зеленским

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал о телефонной беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским, при этом назвав разговор «очень хорошим». Об этом говорится на странице Трампа в соцсети Truth Social.

«Мы провели очень хороший телефонный звонок ранее сегодня. Он поздравил меня с очень успешной Национальной республиканской конвенцией и тем, что я стал республиканским номинантом на пост президента США», — говорится в заявлении.

Этот звонок стал их первым разговором с тех пор, как Трамп покинул Белый дом. Он прошел на фоне обеспокоенности в Европе относительно того, какой будет политика Трампа в отношении украинского конфликта и помощи Киеву, если он победит на президентских выборах в ноябре.

Трамп неоднократно заявлял, что может урегулировать конфликт на Украине за один день, если он одержит победу на выборах. При этом детали своего плана политик не уточнял.

До этого президент Украины заявил, что кандидат на пост вице-президента США от республиканцев Джей Ди Вэнс «действительно не понимает», что происходит на Украине. Зеленский также добавил, что работа с администрацией Трампа в случае его прихода к власти в США «будет тяжелой».

Ранее Зеленский заявил, что Украина так и не получила обещанные Западом истребители.