Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предложил установить предельный возраст для кандидатов в президенты США. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Должен быть определен максимальный возраст [для президента]», — говорится в сообщении.

Нынешний глава Белого дома, 81-летний Джо Байден, является самым пожилым президентом в истории США. В последнее время в стране активизировались дебаты о том, следует ли ему претендовать на переизбрание ввиду преклонного возраста.

19 июля сообщалось, что заразившийся коронавирусом Джо Байден планирует возобновить свою избирательную кампанию на следующей неделе. В настоящее время из-за COVID-19 Байден остается на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр.

19 июля сообщалось, что букмекеры США оценивают вероятность снятия Байденом своей кандидатуры в 84%, поскольку президент «самокопается» по сравнению с ожидаемым уходом. New York Post отмечает, что до неудачных для Байдена дебатов с Дональдом Трампом эта вероятность оценивалась в американских букмекерских конторах в 19%.

О шансах Байдена остаться в президентской гонке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог заявил, что демократам некем заменить Байдена.