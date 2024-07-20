США могут изменить позицию по ударам ВСУ вглубь России

США могут пересмотреть позицию по допустимости ударов Вооруженных сил Украины вглубь территории России с помощью американских вооружений. Об этом заявил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

«Я не могу дать однозначный ответ на данный вопрос, однако могу сказать, что обстоятельства изменились», — заявил политик на площадке Аспенского форума.

Салливан добавил, что Россия предприняла новое наступление на Харьков. Советник подчеркнул, что «здравый смысл требовал» дать Украине возможность наносить ответные удары.

Однако при этом Салливан отметил, что Вашингтон пока не поменял позицию по этому вопросу.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин напомнил, что ВСУ уже давно атакуют регионы в глубине РФ без разрешения и согласования с кем-либо.

В свою очередь глава второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук сообщил, что США дали карт-бланш президенту Украины Владимиру Зеленскому на нанесение новых ударов по территории России.

Ранее Зеленский заявил о «позитивных сигналах» в переговорах об ударах по РФ.