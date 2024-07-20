Глава МИД Венгрии оценил попытку Борреля бойкотировать Будапешт

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал детсадовской попытку главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля инициировать бойкот Будапешта на встрече глав МИД, чтобы наказать страну за визит премьер-министра Виктора Орбана в Россию и КНР. Об этом дипломат заявил на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Не получал от господина верховного представителя такого письма за последние дни и вообще никакого не получал. Если бы он отправил такое письмо, то, наверное, я бы отправил ему в ответ совок для песка, потому что это интеллектуальный уровень примерно детского сада», — заявил дипломат.

До этого Орбан заявлял, что шаги миссии Венгрии по урегулированию ситуации на Украине не разглашаются, так как внешние силы могут помешать этому процессу.

18 июля премьер-министр Венгрии опубликовал свой отчет главе Евросовета Шарлю Мишелю по итогам поездок на Украину, в Россию, в Китай и США.

15 июля немецкий таблоид Bild написал о том, что Орбан в письме к председателю Евросовета призвал к возобновлению дипломатических отношений с Россией, а также переговорам с Китаем по мирной конференции для разрешения конфликта на Украине.

Ранее глава Евросовета описал поездку Орбана к Путину двумя словами.