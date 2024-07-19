Львовские медики не смогли спасти подстреленную в голову Фарион

Украинская националистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион скончалась в больнице несмотря на усилия медиков. Об этом сообщает украинское издание «Фокус» со ссылкой на пресс-службу Первого медицинского объединения Львова.

Также информацию о смерти Фарион в результате покушения подтвердил глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.

До этого Владимир Зеленский заявил, что МВД и СБУ оперативно докладывают ему о розыске напавшего на бывшего депутата Верховной рады Украины Ирину Фарион.

19 июля издание «Страна.ua» сообщило, что во Львове совершено покушение на экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион, ее с тяжелыми ранениями доставили в местную больницу. Состояние женщины оценивается медиками как критическое.

Ирина Фарион известна своими жесткими и одиозными высказываниями о русском языке на Украине и в целом о тех, кто говорит на русском. Так, в октябре прошлого года она заявила, что русскоязычные жители страны «заслуживают лишь одного — полной и абсолютной утилизации».

Ранее Фарион назвала Львов «городом диверсантов» из-за русской речи.