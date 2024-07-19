Аргентина вновь присоединилась к иску против властей Венесуэлы

Правительство Аргентины в очередной раз решило поддержать поданную в Международный уголовный суд (МУС) жалобу на правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщило аргентинское министерство иностранных дел.

«Аргентина сегодня уведомила МУС о решении вновь присоединиться к жалобе, которая была подана в 2018 году в связи с ситуацией в Венесуэле и подпись под которой страна отозвала в 2021 году», — говорится в сообщении.

В аргентинском МИД добавили, что это является политикой, которую правительство страны принимает с 10 декабря прошлого года в условиях ухудшения политической ситуации и ситуации с правами человека в Венесуэле.

До этого в сентябре 2018 года Аргентина вместе с Канадой, Колумбией, а также Парагваем, Перу и Чили обратились в МУС. Страны потребовали организовать расследование возможных преступлений против человечности в Венесуэле.

Сообщалось, что жалоба была подана после волны протестов, продолжавшихся в течение нескольких месяцев в Венесуэле в 2017 году. Протесты вспыхнули на фоне решения Верховного суда, которым расширялись полномочия главы государства и ограничивались функции парламента.

За время протестов пострадали тысячи участников манифестаций, более пяти тысяч человек были арестованы.

А в 2021 году правительство экс-президента Аргентины Альберто Фернандеса отозвало свою подпись под жалобой. В том же году прокуратура суда приняла решение завершить предварительное изучение ситуации и было открыто полноценное расследование. Венесуэла при этом попросила прокурора остановить расследование из-за следственных действий, которые проводили национальные власти.

Затем в июне прошлого года расследование снова возобновили по требованию прокуратуры. Причиной стало заявление прокурора, что Венесуэла не прилагает достаточно усилий для проведения внутреннего расследования.

Ранее Венесуэла осудила решение прокурора МУС по расследованию преступлений в республике.