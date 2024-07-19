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Лечащий врач Байдена рассказал о его состоянии после заражения коронавирусом

Белый дом: состояние здоровья болеющего ковидом Байдена значительно улучшилось

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Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

За последние сутки состояние президента США Джо Байдена, у которого недавно диагностировали COVID-19, значительно улучшилось. Об этом говорится в заявлении лечащего врача американского лидера Кевина О'Коннора, сообщает ТАСС.

Согласно пресс-релизу, у президента США наблюдаются кашель и охрипший голос, которые О'Коннор отнес к «основным симптомам» заболевания. Врач указал, что по сравнению с четвергом здоровье президента улучшилось, его пульс, давление и дыхание в норме.

18 июля стало известно, что президент США Джо Байден не выступит на конференции UnidosUS в Лас-Вегасе из-за заражения коронавирусом. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пояснила, что глава государства был неоднократно вакцинирован против этого заболевания и поэтому оно протекает в легкой форме.

В тот же день лечащий врач президента США О'Коннор заявил, что его пациент имеет слабо выраженные симптомы болезни.

О том, как коронавирус может повлиять на выборную гонку в США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Байден заявил, что возобновит свою избирательную кампанию на следующей неделе.

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Выборы в США — 2024
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