Глава МИД Палестины призвал все страны пересмотреть отношения с Израилем

МИД Палестины Рияд Аль-Малики призвал все страны пересмотреть отношения с Израилем в связи с решением Международного суда ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Аль-Марики, «суд предписал положить конец незаконной оккупации [палестинской территории] Израилем». В связи с этим, по его мнению, «все государства и ООН должны немедленно пересмотреть свои двусторонние отношения с Израилем». Это необходимо для того, чтобы «гарантировать, что их политика не будет способствовать продолжающейся агрессии Израиля против палестинского народа».

19 июля Международный суд ООН постановил, что Израиль должен выплатить репарации за ущерб Палестине. Кроме того, суд пришел к выводу, что политика Израиля, направленная на создание поселений на территории Палестины, нарушает международное право.

До этого представители ООН заявили, что государства и компании, поставляющие оружие израильской армии, могут оказаться соучастниками геноцида, поэтому должны прекратить продавать оружие Тель-Авиву. При этом прокурор Международного уголовного суда в Гааге запросил ордера на арест некоторых руководителей Израиля по подозрению в военных преступлениях.

Ранее сообщалось, что Израиль стремится закрепить за собой часть Палестины и избежать обвинений в аннексии.