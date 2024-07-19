США ввели санкции против двух россиян

Соединенные Штаты внесли в санкционный список по борьбе с киберпреступностью двух россиян. Об этом сообщает минфин США.

Под санкции подпали Денис Дегтяренко и Юлия Панкратова. Причины включения этих лиц в санкционный перечень не приводятся.

17 июля кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не является сторонником санкций. По мнению политика, санкционная политика США в ее нынешнем виде приводит к тому, что страны мира стали хуже относиться к Вашингтону.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение Трампа смягчить санкции в отношении РФ, заявил, что санкции имеют обоюдно острый характер и наносят ущерб не только тем, в отношении кого они вводятся, но и тем, кто их вводит.

Ранее сообщалось, что США могут ввести санкции против депутатов Рады из-за УПЦ.