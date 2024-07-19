Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США ввели санкции против двух россиян

США внесли в санкционный список по борьбе с киберпреступностью двух россиян

close
100%
«Газета.Ru»

Соединенные Штаты внесли в санкционный список по борьбе с киберпреступностью двух россиян. Об этом сообщает минфин США.

Под санкции подпали Денис Дегтяренко и Юлия Панкратова. Причины включения этих лиц в санкционный перечень не приводятся.

17 июля кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не является сторонником санкций. По мнению политика, санкционная политика США в ее нынешнем виде приводит к тому, что страны мира стали хуже относиться к Вашингтону.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение Трампа смягчить санкции в отношении РФ, заявил, что санкции имеют обоюдно острый характер и наносят ущерб не только тем, в отношении кого они вводятся, но и тем, кто их вводит.

Ранее сообщалось, что США могут ввести санкции против депутатов Рады из-за УПЦ.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами