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Трамп произнес рекордную по длительности речь на предвыборных съездах в США

Politico: Трамп поставил рекорд по длительности речи на предвыборных съездах

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Evelyn Hockstein/Reuters

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп поставил рекорд по продолжительности кульминационной речи на предвыборных съездах. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на подсчеты исследователей из Университета штата Калифорния в Санта-Барбаре.

Выступление Трампа длилось 92 минуты и побило прежние рекорды этого рода, поставленные им же в 2016 году (74 минуты) и в 2020 году (70 минут).

После него в списке стоят демократ Билл Клинтон со своей речью 1996 года продолжительностью 66 минут, республиканец Джордж Буш — младший с выступлением в 2004 году длиной в 62 минуты, а также республиканцы Боб Доул (1996 год, 56 минут) и Джордж Буш — старший (1992 год, 56 минут).

15 июля Дональд Трамп официально стал кандидатом от Республиканской партии и объявил, что выбирает в качестве вице-президента сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. Политик выступил с повязкой на ухе после покушения, которое произошло на митинге в Пенсильвании. Предстоящие выборы он охарактеризовал как самые важные в истории и пообещал решить проблемы инфляции и нелегальной миграции. В ходе своего выступления Трамп снова заявил, что при нем конфликт между Россией и Украиной не начался бы, и пообещал закончить боевые действия.

Ранее сообщалось, что республиканцы стали носить повязки на ушах в знак солидарности с Трампом.

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