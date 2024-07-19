Польша позволила Украине быстрее получить истребители F-16

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в соцсети X, что получил положительное решение от польского правительства, которое позволит Киеву быстрее получить истребители F-16.

Зеленский отметил, что встретился с польским премьер-министром Дональдом Туском и смог добиться определенных успехов в переговорах.

«Сегодня у нас есть положительное решение польского правительства по конкретному вопросу, что позволит Украине получить истребители F-16 раньше», — написал он.

12 июля стало известно, что этим летом Киев получит истребители F-16, но в гораздо меньшем количестве, чем надеялись на Украине. По данным Bloomberg, Украине могут передать до 24 истребителей F-16. При этом руководство страны призывало поставить не менее 300.

Позже польское издание Komputer Swiat сообщило, что российские самолеты МиГ-31БМ станут главной угрозой для переданных Украине истребителей F-16.

Ранее сообщалось, что Греция передаст Украине десятки истребителей F-16 через США