В ЕС назвали дату утверждения решения о переговорах с Арменией по визам

Главы МИД стран Евросоюза намерены утвердить решение о начале переговоров по либерализации визового режима с Арменией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного европейского источника.

По его словам, министры должны утвердить выводы совета 22 июля.

1 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании «Армянского демократического форума», в котором принимали участие послы Евросоюза и США, а также представители международных и общественных организаций, заявлял, что не считает целесообразным проведение референдума для вступления в Европейский союз, но у народа Армении есть европейские стремления.

В мае Пашинян во время дискуссии на Копенгагенском саммите демократии говорил, что армянские власти хотели бы вступить в Евросоюз уже в текущем году. Он также подчеркивал, что Армения не будет спрашивать разрешения на выстраивание отношений с объединением ни у одного государства.

Ранее в МИД РФ выразили озабоченность действиями Запада в Армении.