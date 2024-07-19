Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС назвали дату утверждения решения о переговорах с Арменией по визам

Главы МИД ЕС договорятся о диалоге с Арменией по либерализации визового режима

close
100%
Shutterstock

Главы МИД стран Евросоюза намерены утвердить решение о начале переговоров по либерализации визового режима с Арменией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного европейского источника.

По его словам, министры должны утвердить выводы совета 22 июля.

1 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании «Армянского демократического форума», в котором принимали участие послы Евросоюза и США, а также представители международных и общественных организаций, заявлял, что не считает целесообразным проведение референдума для вступления в Европейский союз, но у народа Армении есть европейские стремления.

В мае Пашинян во время дискуссии на Копенгагенском саммите демократии говорил, что армянские власти хотели бы вступить в Евросоюз уже в текущем году. Он также подчеркивал, что Армения не будет спрашивать разрешения на выстраивание отношений с объединением ни у одного государства.

Ранее в МИД РФ выразили озабоченность действиями Запада в Армении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами