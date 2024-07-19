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Подозреваемый в покушении на Трампа интересовался делом о стрельбе в школе

CNN: стрелявший в Трампа Крукс интересовался делом о массовой стрельбе в школе

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Gene J. Puskar/AP

Томас Мэтью Крукс, подозреваемый в покушении на кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа, интересовался делом Итана Крамбли, который устроил массовую стрельбу в школе в 2021 году. Об этом сообщает CNN.

«В основном телефоне Крукса следователи обнаружили фото с ареста Итана Крамбли, а также информацию о Крамбли и его родителях», — сказано в сообщении.

Трагедия случилась 30 ноября 2021 года. Итан Крамбли открыл огонь в школе. Четыре человека стали жертвами стрельбы. Также пострадало еще шесть учеников и учитель. Нападавшего признали виновным, он получил пожизненный срок.

19 июля сообщалось, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) до сих пор не смогли получить доступ к нескольким зашифрованным платформам, обнаруженным в телефоне Крукса.

13 июля произошло покушение на Дональда Трампа. В политика выстрелили несколько раз, он был уведен со сцены с окровавленным ухом и госпитализирован. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Ранее Трамп рассказал, почему Россия начала СВО.

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