Возле посольства США в Москве разместили плакат против НАТО

В Москве на Новинском бульваре возле посольства США разместили плакат с антиамериканским содержанием. Об этом сообщает РИА Новости.

На плакате в карикатурном ключе изображен лежащий мужчина в военном мундире, который изображает НАТО. К нему подключены капельницы, на которые нанесены флаги государств — Вьетнама, Ирака, КНДР, Ливии. Среди них — флаг Украины.

На плакат нанесена подпись на английском языке с переводом на русский: «Поздравляем американских дипломатов с Днем независимости». При этом частица не- зачеркнута.

До этого замглавы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что отношения России и США на данный момент сведены к «абсолютному минимуму». Стороны, как отметил дипломат, продолжают контактировать по вопросам выдачи виз, гуманитарных случаев, а также работы делегаций, которым необходимо ездить в США на разные мероприятия, в том числе мероприятия ООН.

Ранее США объявили о приостановке соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией.