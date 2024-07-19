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Возле посольства США в Москве разместили плакат против НАТО

РИА Новости: возле посольства США в Москве поместили плакат против НАТО

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Антон Денисов/РИА Новости

В Москве на Новинском бульваре возле посольства США разместили плакат с антиамериканским содержанием. Об этом сообщает РИА Новости.

На плакате в карикатурном ключе изображен лежащий мужчина в военном мундире, который изображает НАТО. К нему подключены капельницы, на которые нанесены флаги государств — Вьетнама, Ирака, КНДР, Ливии. Среди них — флаг Украины.

На плакат нанесена подпись на английском языке с переводом на русский: «Поздравляем американских дипломатов с Днем независимости». При этом частица не- зачеркнута.

До этого замглавы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что отношения России и США на данный момент сведены к «абсолютному минимуму». Стороны, как отметил дипломат, продолжают контактировать по вопросам выдачи виз, гуманитарных случаев, а также работы делегаций, которым необходимо ездить в США на разные мероприятия, в том числе мероприятия ООН.

Ранее США объявили о приостановке соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией.

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