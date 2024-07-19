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В Госдуме объяснили критику Зеленского в адрес республиканцев

Депутат Журавлев: Зеленский боится прекращения помощи Украине при Трампе

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Kevin Mohatt/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский боится, что с приходом к власти в США Дональда Трампа, Киев перестанет получать западную помощь. Такое мнение в беседе с RT высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя критику Зеленского в адрес республиканцев.

«Он (Зеленский. — «Газета.Ru»), надеюсь, прекрасно понимает, что киевский режим немедленно падет, как только перестанет получать иностранную помощь», — сказал парламентарий.

Он также подчеркнул, что для Трампа Зеленский «токсичен». Кроме того, кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс заявлял, что Америке нет никакого дела до происходящего на Украине, напомнил парламентарий.

До этого Зеленский заявил, что Вэнс «действительно не понимает», что происходит на Украине. По словам украинского президента, работа с администрацией Трампа в случае его прихода к власти в США «будет тяжелой».

Трамп неоднократно заявлял, что может урегулировать конфликт на Украине за один день, если он одержит победу на выборах. При этом детали своего плана политик не уточнял.

Ранее Зеленский исключил мир на Украине за 24 часа по плану Трампа.

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