Посол РФ призвал серьезно относиться к возможной отправке войск Франции на Украину

Вероятность того, что Франция отправит войска на Украину, вряд ли является высокой, однако воспринимать слова французских политиков об этом следует всерьез, считает посол РФ в Париже Алексей Мешков. Об этом он заявил в эфире «Первого канала».

«У меня достаточно серьезные сомнения, что они пойдут на подобного рода шаг. Другое дело, что мы должны к таким заявлениям относиться очень серьезно», — сказал дипломат.

Мешков напомнил, что Франция является постоянным членом Совбеза ООН и обладает ядерным потенциалом, поэтому ее участие в эскалации может привести к непредсказуемым последствиям.

24 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские военнослужащие в ближайшем будущем не будут принимать участие в боевых действиях на Украине. Он сделал это после того, как в течение нескольких недель делал заявления о возможной отправке французских солдат на помощь Киеву.

По мнению сенатора Алексея Пушкова, Макрон передумал из-за обострения внутриполитической борьбы во Франции.

Ранее в сети появилось видео, записанное воюющим на стороне ВСУ французским наемником.