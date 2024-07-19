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Кремль отреагировал на введение Евросоюзом «правила 50%»

Песков: правительство РФ изучит последствия применения ЕС «правила 50%»

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Global Look Press

Российские власти изучат последствия использования Евросоюзом «правила 50%» и сделают нужные выводы. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Оценка производится правительством, нашим экономическим блоком. Потом уже будут делаться выводы», — сказал представитель Кремля.

19 июля советники по международным отношениям ЕС определили новые критерии определения владения предприятием. Теперь ключевым критерием является владение 50% или более капитала. До этого учитывалась только доля, превышающая 50%.

Кроме того, европейские власти определили, что доли участия подсанкционных лиц в компании будут суммироваться, пишет РБК.

17 июля комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал очередное продление на полгода экономических санкций сообщества против России, введенных в 2014 году.

Ранее Новак рассказал о реализации СПГ в условиях санкций ЕС.

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