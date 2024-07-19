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Зеленский принял участие в заседании британского правительства

The Guardian: Зеленский принял участие в заседании кабмина Великобритании

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Nathan Howard/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании кабмина Великобритании. Об этом сообщает газета The Guardian.

Согласно материалу издания, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что визит Зеленского на Даунинг-стрит стал «настоящим историческим событием».

В ходе заседания премьер объявил, что Великобритания удвоит поддержку Украине и ускорит предоставление Киеву «жизненно необходимой помощи». Стармер также заявил о намерении посетить Украину.

В начале июля Зеленский заявлял, что провел телефонный разговор со Стармером.

17 июля британский король Карл III объявил, что его страна при лейбористском правительстве останется приверженной ценностям НАТО и будет стремиться сыграть ведущую роль в предоставлении Украине «ясного пути» к членству в Североатлантическом альянсе.

Ранее в Британии рассказали о препятствиях для Украины на пути в НАТО.

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