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В Кремле рассказали об отсутствии диалога с США

Песков заявил, что диалога с администрацией США практически нет

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Maxim Shemetov/Reuters

Диалог России с нынешней администрацией США практически не осуществляется. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, между Москвой и Вашингтоном бывают только ситуативные коммуникации, которые «вряд ли можно назвать диалогом».

«Его [диалога] практически нет», — сказал Песков.

Представитель Кремля не уточнил, по каким именно каналам поддерживаются коммуникации.

«Это мы не можем уточнить», — ответил он на соответствующий вопрос.

Песков также отметил, что период, когда Дональд Трамп был президентом США, сопровождался значительными противоречиями и напряженностью, но между государствами был диалог.

«Это его выгодно отличает от предшественников и последователей. Но в остальном, скажем так, точек напряжения было очень много», — добавил пресс-секретарь главы российского государства.

До этого Дмитрий Песков заявил, что насилие на внутриполитической арене в ходе предвыборной кампании в Соединенных Штатах является предметом озабоченности всего мира, в том числе РФ.

Ранее сообщалось, что Маск будет ежемесячно жертвовать десятки миллионов долларов на кампанию Трампа.

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