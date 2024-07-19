В Кремле ответили на слова Трампа о том, что при нем царил мир

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего американского президента Дональда Трампа, который заявил, что в период его президентства Россия и Китай боялись США и царил мир.

«Во время предвыборной кампании в США участники делают много заявлений, которые рассчитаны на внутреннюю аудиторию», — сказал Песков.

По его словам, в то время было много напряженности, много точек напряжения и противоречий.

«Но, по крайней мере, был диалог. Это его выгодно отличает от предшественников и последователей. Но точек напряжения было очень много», — отметил представитель Кремля.

До этого Трамп на съезде республиканцев в Милуоки заявил, что во время его пребывания в Белом доме Россия и другие страны не начинали конфликты, поскольку боялись его реакции. Таким образом Трамп прокомментировал слова венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что было бы лучше, если бы республиканец выиграл предстоящие выборы в США, поскольку «он держал всех в страхе». По мнению Трампа, если во время его президентства «весь мир был в мире», то теперь «мир взрывается».

Ранее Путин заявил, что Россия может работать с любым президентом США.