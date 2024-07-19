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Вице-премьер Госсовета КНР посетит Россию в ближайшее время

МИД: вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян посетит Россию 21-23 июля

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Вице-премьер Госсовета Китайской Народной Республики Дин Сюэсян посетит Россию 21-23 июля, чтобы принять участие в форуме по энергетическому сотрудничеству. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.

«Дин Сюэсян посетит Россию для проведения 11-го заседания Китайско-российского комитета по инвестиционному сотрудничеству, 21-го заседания Китайско-российского комитета по энергетическому сотрудничеству и для участия в шестом Китайско-российском энергетическом бизнес-форуме», — сказал он.

До этого посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявлял, что Китай планирует расширить сотрудничество с Российской Федерацией на всех этапах производства. Он отмечал, что «перед лицом колебания на мировом энергетическом рынке и в условиях внешних рисков и вызовов» Пекин и Москва придерживаются принципов взаимного доверия и взаимной выгоды.

Ранее в США обеспокоились сотрудничеством России и Индии в сфере ядерной энергетики.

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