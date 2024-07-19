Политолог: демократам некем заменить Байдена

У Демократической партии нет никого, кто мог бы заменить действующего президента США Джо Байдена на президентских выборах. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал американист Рафаэль Ордуханян. По его словам, есть только одна вероятная кандидатура, прежде всего, из-за денег.

«Камала Харрис — наиболее реальный человек, который может его там, в какой-то степени, заменить, а потом выбрать себе какого-то вице-президента. Потому что деньги, которые перечислены в их фонд, они именные. Они выданы на кампанию Харрис и Байдена. Поэтому никого нового здесь они (демократы) вряд ли допустят», — сказал Ордуханян.

Что касается республиканцев, продолжил политолог, экс-лидер США Дональд Трамп и кандидат на пост вице-президента Джей Ди Вэнс уже фактически сами себя избрали.

17 июля стало известно, что Байден пообещал сняться с выборов в случае выявления проблем со здоровьем. По его словам, такое могло бы произойти, если бы «врачи пришли и сказали, что у вас такая-то проблема».

До этого владеющий активами в США британский миллиардер Ричард Брэнсон призвал Байдена отказаться от выдвижения на выборах и «передать эстафету молодому поколению».

Ранее издание Politico написало, что группа из 24 бывших конгрессменов от Демпартии США направила Байдену письмо, в котором призвала его отказаться от участия в президентских выборах.