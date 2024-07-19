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Шор обвинил власти Молдавии в том, что они «почти даром» продают страну

Шор: власти Молдавии продают свою страну Западу почти даром

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Максим Блинов/РИА Новости

Власти Молдавии «продают» свою страну «почти даром». Так в своем Telegram-канале глава оппозиционного политического блока «Победа» Илан Шор прокомментировал продажу властями страны территории бывшего республиканского стадиона в центре столицы Молдавии для строительства здания посольства Соединенных Штатов.

«Молдову продают кусками, причем почти даром! PAS (правящая партия «Действие и солидарность». — Прим. ред.) ратифицировала акт о продаже территории бывшего республиканского стадиона в центре Кишинева под строительство здания посольства США», — подчеркнул он.

Он отметил, что Кишинев уже отдал зарубежным странам суверенитет страны, а теперь «продает земли».

До этого Шор сообщал, что президент Молдавии Майя Санду стремится к интеграции в ЕС, который «умирает» из-за того, что ввязался в ненужную Брюсселю геополитическую игру.

Ранее в Молдавии сочли, что декларация о независимости создана для объединения с Румынией.

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