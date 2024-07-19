Эксперт увидел политический подтекст в заражении Байдена COVID-19

Политолог Владимир Корнилов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что нынешний президент США Джо Байден заразился COVID-19. Эксперт увидел в этом политический подтекст.

«Байден говорил про то, что, только если серьезная болезнь будет, то он тогда уйдет. <...> И вообще, у всех складывается впечатление, что просто штаб Байдена решил его таким образом спрятать от неудобных вопросов, от интервью, и от общения с публикой», — сказал Корнилов.

Он добавил, что сегодня, возможно, еще рано говорить о том, что болезнь выбивает Байдена из предвыборной гонки. При этом многие будут убеждать его в необходимости уйти сейчас, заключил эксперт.

17 июля стало известно, что Байден пообещал сняться с выборов в случае выявления проблем со здоровьем. По его словам, такое могло бы произойти, если бы «врачи пришли и сказали, что у вас такая-то проблема».

18 июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США не выступит на конференции UnidosUS в Лас-Вегасе из-за заражения коронавирусом.

Отмену выступления подтвердила и руководитель организации по защите прав испаноязычного населения США UnidosUS Джанет Мургия. Незадолго до официального сообщения Белого дома она рассказала, что Байден не выступит на конференции из-за заражения COVID-19.

Ранее Пелоси заявила, что Байден близок к решению покинуть президентскую гонку.