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Трамп заявил, что Россия и другие страны его боялись

Трамп заявил, что Россия не начинала конфликты из-за страха перед ним

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Marco Bello/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что во время его пребывания в Белом доме Россия и другие страны не начинали конфликты, поскольку боялись его реакции. Соответствующее заявление он сделал на национальном съезде республиканцев в Милуоки, передает The Sunday Times.

«Я не хвастун, но [премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан говорил обо мне: Россия его боялась, Китай его боялся, все его боялись. Ничего не могло случиться и во всем мире царил мир», — сказал политик в ходе выступления.

Таким образом Трамп прокомментировал слова Орбана о том, что было бы лучше, если бы республиканец выиграл предстоящие выборы в США, поскольку «он держал всех в страхе».

По мнению Трампа, если во время его президентства «весь мир был в мире», то теперь «мир взрывается».

Вечером 18 июля Дональд Трамп официально принял выдвижение от Республиканской партии на пост президента США на Республиканском национальном съезде в Милуоки.

60-е по счету президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. На них может быть избран 47-й президент США (в случае, если 46-й президент Джо Байден проиграет выборы).

Ранее Путин заявил, что Россия может работать с любым президентом США.

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Выборы в США — 2024
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