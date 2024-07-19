Зеленский выступил с признанием о возможностях Украины на поле боя

Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что Украине не удастся вернуть под свою юрисдикцию все территории, которые были освобождены ВС РФ. Об этом он заявил в интервью «Би-би-си».

По его словам, миру необходимо будет продолжить давление на Россию с целью прекращения боевых действий на Украине.

При этом, как подчеркнул Зеленский, «это не значит, что все территории будут отвоеваны силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь».

Украинский лидер также не исключил, что в результате упомянутого «давления» на Россию Украине окажется якобы «в сильной позиции».

До этого Зеленский заявил, что экс-президент США Дональд Трамп «действительно не понимает», что происходит на Украине. Зеленский добавил, что работа с администрацией Трампа в случае его прихода к власти в США «будет тяжелой».

Ранее Зеленский заявил, что Украина так и не получила обещанные Западом истребители.