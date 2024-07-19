Зеленский заявил, что Украина так и не получила обещанные Западом истребители

Обещанные Украине американские истребители F-16 пока еще не прибыли в страну. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью вещательной корпорации «Би-би-си».

Союзники Киева обещали поставить ему F-16 этим летом.

«Прошло 18 месяцев, а самолеты до нас не долетели», — сказал он, добавив, что благодарен за то вооружение, которое Украина получила.

Зеленский подчеркнул, что эти истребители необходимы, чтобы помочь украинским войскам противостоять господству России в воздухе и «разблокировать небо».

Он также заявил, что сотрудничество с Дональдом Трампом в случае его избрания на пост президента США будет «тяжелой работой, но мы трудолюбивые».

Дания, Нидерланды и Норвегия в 2024 году планировали передать Украине до 60 истребителей, а всего к лету 2024 года Украине было обещано около 100 истребителей F-16. В 2025 году передать Украине истребители планирует Бельгия.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

17 июля Al Jazeera писала, что Греция планирует передать США 32 истребителя F-16 Block-30 с целью модернизации и последующей отправки Украине.

Ранее Германия отказалась поставлять Украине свои истребители.