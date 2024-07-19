Трамп рассказал, почему Россия начала СВО

Россия якобы начала СВО в 2022 году, поскольку увидела некомпетентность новой на тот момент администрации действующего американского президента Джо Байдена. Об этом на съезде республиканцев в Милуоки заявил экс-президент США Дональд Трамп, его слова передает ТАСС.

«Воодушевленная этим провалом (выводом войск США из Афганистана. — прим. ред.), Россия (начала СВО. — прим. ред.). Они увидели, что эти люди (администрация Байдена. — прим. ред.) некомпетентны», — подчеркнул он.

Экс-президент США назвал вывод войск из Афганистана унижением для Соединенных Штатов. По его словам, Вашингтон оставил в этой стране вооружений на общую сумму в $85 млрд.

До этого Трамп в ходе выступления на мероприятии пообещал урегулировать каждый международный кризис, созданный администрацией Байдена.

Съезд Республиканской партии проходит с 15 по 18 июля в Милуоки, штат Висконсин. Трамп впервые публично выступает на мероприятии после покушения на него на прошлой неделе во время предвыборного митинга.

Ранее Трамп прокомментировал свое состояние во время покушения.