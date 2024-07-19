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Зеленский обрушился с обвинениями на Трампа

Зеленский обвинил Трампа в отсутствии понимания происходящего на Украине

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Evan Vucci/AP

Экс-президент США Дональд Трамп «действительно не понимает», что происходит на Украине. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью «Би-би-си».

«Возможно, он действительно не понимает, что происходит в Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами», — отметил глава государства.

Зеленский добавил, что работа с администрацией Трампа в случае его прихода к власти в США «будет тяжелой».

До этого сообщалось, что Трамп и Зеленский запланировали телефонный разговор на 19 июля.

Этот звонок станет их первым разговором с тех пор, как Трамп покинул Белый дом. Он пройдет на фоне обеспокоенности в Европе относительно того, какой будет политика Трампа в отношении украинского конфликта и помощи Киеву, если он победит на президентских выборах в ноябре.

Трамп неоднократно заявлял, что может урегулировать конфликт на Украине за один день, если он одержит победу на выборах. При этом детали своего плана политик не уточнял.

Ранее Зеленский заявил, что Украина так и не получила обещанные Западом истребители.

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