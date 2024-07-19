Такер Карлсон обвинил Байдена в пренебрежении США в пользу Украины

Американский президент Джо Байден и сотрудники его администрации больше думают о поддержке Украины, чем защите собственной страны, заявил на съезде Республиканской партии в Милуоки журналист Такер Карлсон. Трансляцию съезда вел телеканал NBC.

«Вы видите, чтобы наш верховный главнокомандующий предлагал использовать военную силу, чтобы защищать нашу страну и ее граждан? Нет, это для Украины», — сказал Карлсон.

По его мнению, такая позиция Белого дома — это фактически «средний палец в лицо американцам» и заявление о том, что властям наплевать на граждан США.

Также во время своего выступления Карлсон заявил, что кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп изменился после покушения на него. По мнению журналиста, Трамп перестал быть бывшим или будущим президентом США и превратился в настоящего лидера нации.

Ранее Трамп официально согласился баллотироваться в президенты.