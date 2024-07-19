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Трамп заявил, что в случае переизбрания намерен восстановить связи с Ким Чен Ыном

Трамп заявил о намерении восстановить отношения с Ким Чен Ыном

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Wang Jingqiang/Xinhua/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп в ходе выступления на съезде Республиканской партии в Милуоки заявил, что в случае своего переизбрания на пост президента Соединенных Штатов намерен восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Слова Трампа передает РИА Новости.

«Уверен, он по мне скучает», — подчеркнул он.

До этого Трамп официально принял выдвижение от Республиканской партии на пост президента. Выступление Трампа на съезде республиканцев — его первое публичное выступление после покушения.

15 июля Дональд Трамп официально стал кандидатом от Республиканской партии и объявил, что выбирает в качестве вице-президента сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. Политик выступил с повязкой на ухе после покушения, которое произошло на митинге в Пенсильвании. Предстоящие выборы он охарактеризовал как самые важные в истории и пообещал решить проблемы инфляции и нелегальной миграции. В ходе своего выступления Трамп снова заявил, что при нем конфликт между Россией и Украиной не начался бы, и пообещал закончить боевые действия.

Ранее сообщалось, что республиканцы стали носить повязки на ушах в знак солидарности с Трампом.

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