Трамп обвинил Байдена в причинении «немыслимого» ущерба США

Администрация действующего президента США Джо Байдена причинила «немыслимый» ущерб Соединенным Штатам. Об этом на съезде республиканцев в американском Милуоки заявил экс-президент США Дональд Трамп, его слова приводит РИА Новости.

«Ущерб, который она причинила стране, является немыслимым», — подчеркнул он.

Он пообещал в случае своего переизбрания восстановить здравый смысл, «мощи и компетенции» государства.

Трамп добавил, что Байден оказался в десятке наиболее неудачливых президентов в истории страны.

До этого Трамп пообещал завершить все международные кризисы, которые, по его словам, создала администрация Байдена. Он также официально принял выдвижение от Республиканской партии в кандидаты на пост президента.

Съезд Республиканской партии проходит с 15 по 18 июля в Милуоки, штат Висконсин. Трамп впервые публично выступает на мероприятии после покушения на него на прошлой неделе во время предвыборного митинга.

Ранее сообщалось, что Трамп созвонится с Зеленским.