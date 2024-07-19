Трамп созвонится с Зеленским

Бывший президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский запланировали телефонный разговор на 19 июля. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на два источника.

Этот звонок станет их первым разговором с тех пор, как Трамп покинул Белый дом. Он пройдет на фоне обеспокоенности в Европе относительно того, какой будет политика Трампа в отношении украинского конфликта и помощи Киеву, если он победит на президентских выборах в ноябре.

Дискуссии о подходящем времени для телефонного разговора между двумя политиками велись в течение длительного времени, рассказали источники телеканала. Один из них предупредил, что дата часто менялась.

Трамп неоднократно заявлял, что может урегулировать конфликт на Украине за один день, если он одержит победу на выборах. При этом детали своего плана политик не уточнял.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который встречался с экс-президентом США 11 июля, заявил, что Трамп в случае победы на выборах сразу потребует провести переговоры между сторонами конфликта.

Ранее политолог заявил, что план Трампа по Украине не выдерживает никакой критики.