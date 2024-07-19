Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США могут ввести санкции против депутатов Рады из-за УПЦ

Политолог Золотарев: США могут наложить санкции на депутатов Рады из-за УПЦ

close
100%
РИА «Новости»

Госдепартамент США изучает возможность ввести санкции против депутатов Верховной рады Украины, которые инициировали законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает украинский политолог Андрей Золотарев в своей статье на сайте издания «Главком», ссылаясь на источники.

«О том, что персональные санкции... могут догнать инициаторов законопроекта 8371, свидетельствует письмо главе Госдепа Энтони Блинкену», — написал он.

По данным Золотарева, в этом письме представлен анализ ситуации на Украине с УПЦ и законом об ее запрете. Также там фигурируют фамилии украинских депутатов в отношении которых планирую внести санкции, в числе которых Николай Княжицкий, Евгений Кравчук, Никита Потураев, Владимир Вятрович, Виктор Еленский и Александр Алексийчук.

Политолог подчеркнул, что для тех, кто проголосует за этот законопроект, санкции являются реальностью, особенно, если на грядущих президентских выборах победит Дональд Трамп.

В мае текущего года депутаты Верховной рады Украины не смогли собрать достаточного количества подписей для вынесения на рассмотрение во втором чтении законопроекта о запрете Украинской православной церкви (УПЦ).

В октябре 2023-го Рада приняла закон в первом чтении. Как сообщал депутат Ярослав Железняк, за запрет УПЦ на Украине проголосовали 267 народных депутатов. Против — 15. После заседания парламента произошла словесная перепалка.

Ранее комиссия минкультуры Украины начала проверку Почаевской лавры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами