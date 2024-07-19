США могут ввести санкции против депутатов Рады из-за УПЦ

Госдепартамент США изучает возможность ввести санкции против депутатов Верховной рады Украины, которые инициировали законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает украинский политолог Андрей Золотарев в своей статье на сайте издания «Главком», ссылаясь на источники.

«О том, что персональные санкции... могут догнать инициаторов законопроекта 8371, свидетельствует письмо главе Госдепа Энтони Блинкену», — написал он.

По данным Золотарева, в этом письме представлен анализ ситуации на Украине с УПЦ и законом об ее запрете. Также там фигурируют фамилии украинских депутатов в отношении которых планирую внести санкции, в числе которых Николай Княжицкий, Евгений Кравчук, Никита Потураев, Владимир Вятрович, Виктор Еленский и Александр Алексийчук.

Политолог подчеркнул, что для тех, кто проголосует за этот законопроект, санкции являются реальностью, особенно, если на грядущих президентских выборах победит Дональд Трамп.

В мае текущего года депутаты Верховной рады Украины не смогли собрать достаточного количества подписей для вынесения на рассмотрение во втором чтении законопроекта о запрете Украинской православной церкви (УПЦ).

В октябре 2023-го Рада приняла закон в первом чтении. Как сообщал депутат Ярослав Железняк, за запрет УПЦ на Украине проголосовали 267 народных депутатов. Против — 15. После заседания парламента произошла словесная перепалка.

Ранее комиссия минкультуры Украины начала проверку Почаевской лавры.