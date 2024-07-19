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Такер Карлсон считает, что президентом США можно сделать даже манекен

Карлсон заявил, что президентом США путем мошенничества может стать и манекен

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Amr Alfiky/Reuters

В США президентом можно сделать даже манекен. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон на национальном съезде Республиканской партии, передает РИА Новости.

«Это возможно. Я говорю, что это теоретически возможно. Если будет достаточно мошенничества, это возможно», — цитирует агентство Карлсона.

По его словам, кандидаты избираются на пост президента США «в рамках процедуры, которая может быть фальсифицирована».

Он также заявил, что американская политика по оказанию помощи Украине, которую президент Джо Байден ставит выше внутренних проблем, является «средним пальцем» гражданам США.

Съезд Республиканской партии проходит с 15 по 18 июля в Милуоки, штат Висконсин. Вскоре на нем должен выступить Дональд Трамп. Текст его обращения к сторонникам, как заявлял сын экс-президента Дональд Трамп — младший, был изменен после покушения. По его словам, это будет важное сообщение.

Ранее Такер Карлсон высказался об умственных особенностях Байдена.

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